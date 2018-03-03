سيميوني: لا توجد خطة للسيطرة على ميسي

نواف السالم(صدى):

قال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، إن مواجهة البرسا غدًا في إطار الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني مهمة جدًا، مضيفًا: ” أرقام فريق برشلونة تتحدث عنه “.

وأضاف : ” منذ وصول فالفيردي تم حل مشاكل كثيرة في برشلونة خصوصاً بعد رحيل نيمار ” ، مشيرًا إلى نجاح فالفيردي في تغيير نظام برشلونة واللعب بطريقة 4-4-2.

وتابع: ” مُباراة الغد لا تقرر اي شيئ لأن هناك 11 مُباراة مُتبقية ونحن ننافس من أجل تقليص الفارق مع برشلونة وبرشلونة يبحث عن توسيع الفارق “.

وعن اللاعب ليونيل ميسي، قال: ” لا توجد أي طريقة يُمكننا أن نسيطر بها عليه هذا شيء مستحيل ، ولكن اللعب الجماعي يُمكن أن يُغير المباراة “.