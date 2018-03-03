دورة تدريبية متقدمة في مجال الرفق بالحيوان

سعيد العجل(صدى):

أقامت وكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة دورة تدريبية متقدمة لمراقبي الوزارة في مجال الرفق بالحيوان في مناطق المملكة المختلفة بالتعاون مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية بمسمى الدورة التدريبية للمدربين (TOT) في الرفق بالحيوان.

جاء ذلك على لسان مدير إدارة الصحة والرقابة البيطرية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الدويرج مؤكدا أن هذه الدورة تأتي سعياً من الوزارة لتزويد المراقبين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالثروة الحيوانية والرفق بالحيوان وتطوير اللوائح المنظمة للتعامل مع الحيوانات بما في ذلك آليات الرصد والمراقبة والاستجابة للبلاغات ورصد المخالفين والتعاون في ذلك مع الجهات المختصة بالمناطق إن استلزم الأمر ذلك .

وبين الدويرج أن هذه الدفعة الجديدة من المراقبين المؤهلين ستزيد من فعالية وانتشار أعمال الوزارة في هذا المجال، من ناحية تدريب الكوادر الوطنية في مناطق المملكة المختلفة ونشر ثقافة الرفق بالحيوان في المجتمع كمبدا إسلامي عربي سعودي أصيل.

وتأتي هذه الورشة التدريبية بغية رفع التنسيق والتعاون في تحسين الاستجابة المشتركة للطوارئ والبلاغات المتعلقة بالرفق بالحيوان .