البرلمان العراقي يوافق على الموازنة الاتحادية لعام 2018

بغداد(صدى):

أقر البرلمان العراقي، اليوم السبت، موافقته بالأغلبية، على مشروع قانون الموازنة الإتحادية للعراق للعام الجاري 2018م.

حيث استأنف البرلمان اليوم، جلسة عامة لاستكمال التصويت على فقرات الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي، وذلك بعد تأخير استمر أشهر، على خلفية عدم الاتفاق في مسائل تتعلق بموضوع حصة إقليم كردستان، وخطط اعادة الاعمار في المناطق المتضررة من جراء العنف.

يشار إلى أن البرلمان العراقي، كان قد أقر 12 فقرة من الموازنة، من أصل 48 فقرة، أول أمس الخميس، كان أبرزها الاتفاق على مخصصات النفقات العامة في الموازنة، التي تجاوزت مبلغ 104تريليون و158مليار دينار عراقي، فيما يبلغ أجمالي العجز في الموازنة أكثر من 12تريليون و514 مليار دينار عراقي.

فيما اتفق أعضاء البرلمان، على اعتماد سعر برميل النفط 46 دولار للبرميل الواحد، وذلك بمعدل تصدير يبلغ ثلاثة ملايين و880ألف برميل يوميًا، منها 250ألف برميل من حقول كردستان.