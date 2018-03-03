خطوات يمكن اتباعها لتعريف الرضيع على ما يوجد حوله

أماني الغامدي(صدى):

يصبح جسم الرضيع بين سن الـ 3 و6 أشهر، أكثر ثباتًا، ويرغب في الحركة والتعرّف على ما حوله؛ ولإرضاء هذا الفضول يمكن تحويل الأمر إلى لعبة مشوقة، يطوف فيها الصغير، أثناء جلوسه على بطانية بأرجاء البيت، وفي الوقت نفسه يكتسب جسمه مزيدًا من التوازن، وذلك وفقًا للخطوات التالية:

– ستحتاج إلى بطانيتين ناعمتين، أو بطانية ومنشفة كبيرة، وعليك إزاحة كل العوائق، من طريق الرحلة.

– ابسط البطانيتين على سطح أرضية ملساء، واحدة فوق الأخرى، لزيادة السُّمك.

– ضع الصغير مستلقيًا، على ظهره فوقهما، وضع وسادة أو بطانية، إضافية تحت رأسه، ثم اجذب طرفها واسحبه ببطء وبرفق.

– خلال الجولة تحدث مع الصغير، عن كل شيء يلتقيه في رحلته، واشرح له استعمالات الأشياء التي يراها، وأهميتها لأفراد الأسرة.

– ويمكن وضع الطفل مستلقيًا، على بطنه؛ ليرى الأشياء من منظور مختلف، مع دعم صدره بوسادة أو بطانية أو منشفة إضافية.

– وأخيرًا عند تكرار الجولة، مرة أخرى دع الطفل، يصطحب دميته معه، وقم بتقديم الشرح له لدميته، وشجّعه على أن يشرح للدمية ما يسمعه من معلومات.