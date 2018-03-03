توقيع عقود 10 مشاريع بلدية جديدة في 3 مناطق

حمود العنزي(صدى):

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية، اليوم السبت، عقود 10 مشاريع بلدية جديدة في عدد من مناطق المملكة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 900 مليون ريال.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن المشاريع تشمل كلًا من مناطق ” الرياض، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية “.

وأضافت أن مشاريع منطقة الرياض تتمثل في ” تشغيل وصيانة المواقع المطورة بالمدينة، صيانة وترميم مرافق الأمانة، تنظيم أعمال الرقابة بالأمانة والبلديات الفرعية المرحلة الرابعة، ومشروع صيانة شوارع وأرصفة شمال الرياض نطاق بلدية العليا “.

كما تتمثل مشاريع المدينة المنورة في ” مشروع صيانة وتشغيل الحاسب الآلي- تزويد خدمات تقنية المعلومات، استكمال تنفيذ سفلتة الأحياء والمخططات ومخططات المنح وتطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية شمال وجنوب المدينة، صيانة وتشغيل شبكات الإنارة، وتنفيذ عبارات وحمايات “.

وفتح وتهذيب الأدوية والشرائع لدرء أخطار السيول، تنفيذ العبارات والحمايات بوادي بطحان، صيانة الطرق الرئيسية والشوارع والأرصفة، بالإضافة إلى مشروع صيانة وري الأشجار والمزروعات شرق المدينة المنورة.

بينما تتمثل مشاريع المنطقة الشرقية في مشروع واحد فق وهو ” مشروع تصريف مياه الأمطار بالدمام ” المرحلة الحادية عشر الجزء الأول.