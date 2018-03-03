فالفيردي: أتمنى أن لا يسجل غريزمان غدا

ماجد محمد(صدى):

أشار إرنستو فالفيردي، اليوم السبت، إلى أن مبارة الغد في مواجهة أتلتيكو مدريد مباراة هامة بالطبع ولكن هناك العديد من المباريات قادمة.

ورفض ” فالفيردي ” اعتبار مواجهة الغد بمثابة نهائي الدوري الإسباني، موضحًا أن الأتلتي يتمتع بدفاع جيد جدًا.

وتابع: ” اتليتكو سيحاولون مفاجأتنا والتسجيل مُبكراً , لديهم دفاع جيد جداً ولديهم كثافة عالية, ستكون مباراة حماسية “.

واستكمل: ” الاتليتي يلعب بشكل جيد منذ بداية الموسم, كان هناك بعض المشاكل في بداية الموسم لكن هم فريق قوي جداً واستطاعوا تقليص الفارق من 11 نقطة لـ 5 نقط “.

وقال:” نسعى للفوز غداً و توسيع الفارق لـ 8 نقاط لكن إذا خسرنا سيتقلص الفارق لـ نقطتين “.

وعلى جانب أخر أشار إلى أن الأتلتي يجيد المرتدات قائلًا: ” علينا الحذر من المرتدات لأنهم فريق يُجيد التحول بشكل جيد وسريع من الدفاع للهجوم عن طريق الثنائي غريزمان ودييغو كوستا “.

وعن نجم الأتلتي غريزمان قال: ” غريزمان لاعب عظيم وقوي وهو أحد أسباب قوة أتليتكو الهجومية”، مضيفًا: ” اتمني ان لا يُسجل غريزمان غداً “.