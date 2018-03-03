بالفيديو.. فتاة تضبط شابا تحرش بها وتسلمه للشرطة

نيودلهي(صدى):

أقدمت فتاة هندية جريئة تبلغ من العمر 21 عاما من القبض على شابين تحرشا بها لفظيا بمدينة نيودلهي الهندية .

وكان تتبع الشابان الفتاة وأسمعاها كلمات بذيئة وتعبيرات مشينة فتجاهلتهما في بداية الأمر ثم قررت مواجهتهما إلا أنهما ازدادا تطاولا مما جعلها تتخذ موقفا وتمسك بأحدهما.

استطاعت الفتاة الإمساك بالمتحرش الأول لحين وصول الشرطة بمساعدة المارة، ولم تجدِ محاولات هربه أو اعتذاره لها، وبعد وصول الشرطة أجبر الشاب على الاتصال بصديقه واستدعائه لمقر الشرطة مدعيا أنه أضاع أشياء تخصه، حتى تم القبض عليه أيضا.