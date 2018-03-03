بيكيه يشارك في مران البرسا بشكل طبيعي قبل موقعة أتلتيكو

طلال الغامدي(صدى):

انطلق، اليوم السبت، مران برشلونة؛ استعدادًا للمواجهة المثيرة غدًا في مواجهة أتلتيكو مدريد في إطار الدوري الإسباني.

وشهد المران مشاركة اللاعب جيرارد بيكه في التدريبات الجماعية، بشكل طبيعي.

وتغيب عن مران الفريق اللاعب سيميدو فقط، حيث شارك اللاعبين جميعهم من أجل لقاء الغد.

ويترقب الجميع مواجهة الأتلتي صاحب المركز الثاني والمنافس الشرس للبرسا على بطولة الدوري الإنجليزي، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة حماس وإثارة بين صاحبي المركز الأول والثاني في الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط.