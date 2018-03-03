سيميدو خارج قائمة البرسا في مواجهة أتلتيكو

نواف السالم(صدى):

أعلن مدرب البرسا إرنستو فالفيردي، اليوم السبت،عن قائمة فريقه لموقعة أتلتيكو مدريد المقرر إقامتها، غدًا الأحد، في إطار الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

وضمت القائمة 18 لاعباً، وشهدت غياب البرتغالى نيسلون سيميدو للإصابة، والثنائى دينيس سواريز ويارى مينا لأسباب فنية.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة الأتلتي على النحو التالى:

حراسة المرمى: شتيجن – سيليسن

خط الدفاع: سيرجى روبرتو – بيكيه – لوكاس دين – أومتيتى – فيرمايلن – ألبا

خط الوسط: راكيتيتش – بوسكيتس – إنييستا – باولينو – كوتينيو – جوميز

خط الهجوم: ديمبلى – ميسى – لويس سواريز – الكاسير.