برندان رودجرز يرد على ترشيحه لخلافة فينغر

ماجد محمد(صدى):

أكد برندان رودجرز، مدرب ليفربول السابق، والمرشح لتولي قيادة الأرسنال، على أن يركز حاليًا مع النادي الذي يقوم بتدريبه ” سلتيك “.

وقال ” رودجرز ” اليوم السبت: ” أعشق حياتي هنا،مع سلتيك، لن أظل هنا للأبد ولكنني الآن أعيش حلما.. الأحلام دائما ما تنتهي في وقت ما ، هذا أمر مؤكد ولكنني دائما ما أتعامل مع الشائعات بهدوء. وتركيزي الآن مع سلتيك فقط “.

وكانت انتشرت الأنباء الفترة الماضية حول إمكانية خلافة رودجرز لمدرب الأرسنال الحالي آرسين فينغر، في ظل تلقي الأخير للانتقادات اللاذعة الفترة الماضية.