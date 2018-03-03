5 علامات تدل على نقص المغذيات في الجسم

متابعات(صدى):

يعد تناول طعام متوازن ومتنوع، من الأمور الرئيسية الهامة لصحة الجسم، وعادة ما يخبرنا الجسم بالتطورات والتغيرات التي يمر بها من خلال طرق عدة،وعند وجود نقص في المغذيات، يرسل الجسم إشارات يجب الإنصات لها.

في هذا السياق، نقدم أبرز العلامات التي تدل على أن الجسم لا يحصل على ما يحتاج من المغذيات، وذلك على النحو التالي:

1- ترقّق الشعر:

حيث يرتبط ترقّق وتساقط الشعر بنقص الحديد، فيقوم الحديد بدور هام في إنتاج خلايا الدم الحمراء والتي تحمل الأكسجين إلى أنحاء الجسم، وعند نقصها تظهر علامات هذا النقص على الشعر والأظافر.

2- رائحة الفم:

عندما تصبح رائحة الفم كريهة، عليك الانتباه وإعادة النظر في نظامك الغذائي، وتقليل كمية الكربوهيدرات والحلويات، فقد يكون الأمر علامة على مرض السكري.

3- الإمساك:

الماء عنصر حيوي للجسم ولعملية الإخراج، فعند نقص الألياف أو السوائل يحدث الإمساك، فكلاهما ضروري لراحة القولون.

4- زوايا الفم:

فوجود تشققات وتقرحات في زوايا الفم وعلى الشفاه، تعتبر من علامات نقص الحديد في الجسم.

5- البشرة:

حيث ينعكس عدم توازن الغذاء على صحة الجلد، فتظهر البثور وحب الشباب والرؤوس البيضاء، وغالباً ما يرتبط ذلك بنقص الكالسيوم.