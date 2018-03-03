بالصور.. الأقراط الطويلة صيحة ربيع وصيف 2018

متابعات(صدى):

من المعروف أنه بعدما تعتمدين أخيراً على زي سترتدينه لعملك، يحين دور العنصر الأكثر تميُّزاً، والذي سيضفي على إطلالتكِ جاذبية وأناقة أكبر: الإكسسوارات.

ستكون الأقراط، بأشكالها المختلفة، صيحة موسم ربيع وصيف 2018 تماماً كما هي الآن موضة هذا الشتاء ولكن الطويلة منها، وقد برزت في أسبوع الموضة الأخير بمدينة ميلانو الإيطالية.

فمن الأقراط الزجاجية الكبيرة لـ Chanel إلى قرط الريش لـMarni أو القرط الزجاجي الدائري الكبير والمزيَّن بوشمة سوداء لدار Margiela- لفتت كلها عدسات الكاميرات التي التقطتها خلال العروض.

كما قدمت دار Jacquemus القرط المختلف عن الآخر، وأقراط الدوائر الثلاث لـGucci، والأقراط الشبيهة بالثريا لـSaint Laurent، والأقراط الدائرية المزيَّنة بلوغو ماركة Fendi.

وبين إكسسواراتك وتنوُّعها، ستحتارين أكثر في اختيارك الأقراط، ففي كثير من الأحيان، عند تجربتك نوعاً معيناً على ثيابك تكتشفين أنها لا تبدو مناسبة، رغم أناقة وجمال ألوانها.

إلا أن هناك سبباً لذلك، ولكي لا تقعي في خطأ اختيار الأقراط غير المناسبة لثيابك مرة ثانية، اتبعي النصائح التالية التي يقدمها مصممو الإكسسوارات.

– الألوان تساعدك في اختيار الإكسسوارات التي تتناسق مع ملابسك، سواء كانت رسمية أو Casual. وخلال الربيع والصيف المقبلين، أقبلي على ارتداء الأقراط ذات الألوان التي تتطابق مع لون قميصك أو حذائك.

– طبيعة الجسم تلعب دوراً في اختيار إكسسواراتك، وضمنها الأقراط، فإذا كنت من أصحاب الرقبة الصغيرة، فلا تلبسي الأقراط الطويلة، واتجهي أكثر نحو التصاميم الدائرية أو القصيرة.

– تذكَّري دائماً أن قطعة واحدة قد تكفي لتضفي ما تريدينه على إطلالتك اليوم، فإن كانت الأقراط كبيرة، فلا داعي للبس أي عقد في الرقبة، وفي حال كان العقد كبيراً وبه أحجار ملونة وكثيرة، فلا يفضل لبس الأقراط أبداً.

– رسمة وجهك تلعب دوراً أيضاً في اختيار الإكسسوارات، فابتعدي عن الحلق الدائري إن كنت من أصحاب الوجه الدائري، والأمر نفسه للوجه المطاول.

– تجنبي لبس الأقراط الماسية ذات الأشكال والتصاميم الكبيرة خلال نهار عملك، ولتقتصر على السهرات وحفلات الليل.

– عليك الانتباه لتسريحة شعرك، فإذا كان شعرك منسدلاً اليوم، فعليك لبس الأقراط المتدلية، أما الأحجام الصغيرة للأقراط، فتناسب تسريحات الشعر المرفوعة للأعلى.

تذكَّري دائماً أن الإكسسوارات صيفاً وشتاءً، تضفي على ثيابك الكثير، وما عليك إلا أن تُحسني اختيارها فيما يناسبك.