وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة ” الملك فهد ” للبترول

فاطمة المالكي(صدى):

توفر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، العديد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للمواطنين، مشترطة في المتقدمين، الجنسية السعودية فقط، وأن يكونوا من حمَلة شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.

حيث أعلنت الجامعة، حاجتها لتشغيل أعضاء هيئة تدريس، وباحثين سعوديين من حمَلة الدكتوراه (رتبة الأستاذ والأستاذ المشارك والأستاذ المساعد والباحثين)، ودرجة الماجستير (رتبة محاضر)، وذلك للعمل بأقسامها المختلفة، وكلية المجتمع بالدمام، وفقًا للرتب والتخصصات التي نشرتها في الإعلان.

وأوضحت الجامعة، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:

– ألا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة معيد 30 سنة ومحاضر 35 سنة.

– أن يكون التقدير في البكالوريوس والماجستير جيد جدًّا على الأقل وحاصل على الشهادة انتظامًا.

– معادلة الشهادة في حالة الحصول عليها من خارج المملكة.

– معرفة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.