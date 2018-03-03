مقتل 613 حوثيا بمحافظة تعز خلال شهر

فهمي محمد(صدى):

أعلنت قيادات محور تعز العكسري، اليوم السبت، مقتل 613 مسلحًا من مليشيا الحوثي الإيرانية، بينهم 4 قيادات بارزة وإصابة 1027 آخرين، في العملية العسكرية لاستكمال تحرير محافظة تعز خلال فبراير الماضي.

وأوضحت القيادات أن الحوثيين تكبدوا خلال المواجهات خسارئر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، حيث تم تدمير 4 مخازن أسلحة و6 دبابات، وعربتي BMB، وعربتي كاتيوشا، و13 مدفعًا بالإضافة إلى 6 رشاشات و19 طقم عسكري.

كما تمكن الجيش اليمني بمساعدة التحالف العربي خلال فبراير الماضي من تحرير مساحات واسعة في محافظة تعز تمثلت في ” منطقة سائلة أبعر، قرية اللصب، مناطق الجيرات والصرمين وتلال الكريفة والعصيد والفراوش، جنوب شرق المحافظة ” وغيرها من الأماكن.

وتقدمت قوات الجيش شمال المدينة، محررة عددًا من المواقع في محيط جبل الوعش الاستراتيجي وأجزاء واسعة من مديرية الصلو، وعددًا من المواقع فى عزلة الأقروض بمديرية المسراخ، جنوب المحافظة.