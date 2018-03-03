بريطانيون يتحدون الطقس بالسباحة في بحيرة ” سربنتين “

لندن(صدى):

قام بريطانيون، بتحدي سوء حالة الطقس، في بلادهم التي تشهد عاصفة ثلجية شديدة، بالسباحة في بحيرة “سربنتين ” ، في هايد بارك بالعاصمة البريطانية ” لندن ” .

ويجدر الإشارة، إلى أن بريطانيا استدعت جيشها، أمس الجمعة؛ لمساعدة المئات من سائقي السيارات، الذين علقوا في الطرقات، التي أغلقها هطول ثلوج كثيفة، مع استمرار موجة البرد وتساقط الثلوج، التي غطت بريطانيا ومعظم البلدان الأوروبية، التي شهدت مقتل 55 شخصًا، على الأقل من جرائها.

يُذكر أن تقطعت السبل بمئات المسافرين، الذين قضوا الليل، في قطارات، تراكمت الثلوج على سككها، فيما أعلنت الشرطة، عن وقوع حادثين كبيرين، في هامبشير، وأفون وسومرسيت؛ حيث تسببت العواصف الثلجية في قطع الطرقات.