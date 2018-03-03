بالصور.. عنكبوت يشنق برصا ضخما قبل التهامه

كانبرا(صدى):

رصد رجل استرالي يٌدعى ” دان ريان ” ، معاناة برص ضخم من الموت البطيء على يد عنكبوت ببريسبان، في أستراليا.

علق العنكبوت ، البرص الضخم بأنيابه في الهواء وكأنه يشنقه، بينما يجذبه للأعلى مسيطرا على فريسته بضخ السم، وأخذ ينتظر موتها قبل أن يلتهمها.