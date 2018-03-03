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بالصور.. عنكبوت يشنق برصا ضخما قبل التهامه

بالصور.. عنكبوت يشنق برصا ضخما قبل التهامه
كانبرا(صدى):

رصد رجل استرالي يٌدعى ” دان ريان ” ، معاناة برص ضخم من الموت البطيء على يد عنكبوت ببريسبان، في أستراليا.

علق العنكبوت ، البرص الضخم بأنيابه في الهواء وكأنه يشنقه، بينما يجذبه للأعلى مسيطرا على فريسته بضخ السم، وأخذ ينتظر موتها قبل أن يلتهمها.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3916 ] نشر منذ 2 ساعتين

أحسن شي * زين سويت فيه * ههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1768 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههه اول مره أشوفها ضعيفه تستأهل

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