بالصور.. عنكبوت يشنق برصا ضخما قبل التهامه
رصد رجل استرالي يٌدعى ” دان ريان ” ، معاناة برص ضخم من الموت البطيء على يد عنكبوت ببريسبان، في أستراليا.
علق العنكبوت ، البرص الضخم بأنيابه في الهواء وكأنه يشنقه، بينما يجذبه للأعلى مسيطرا على فريسته بضخ السم، وأخذ ينتظر موتها قبل أن يلتهمها.
رااايق[ عدد التعليقات: 3916 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحسن شي * زين سويت فيه * ههههههههههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43324 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز ,,
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1768 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه اول مره أشوفها ضعيفه تستأهل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25643 ] نشر منذ 59 دقيقة
طيب