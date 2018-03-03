مضاوي الباز تطلق مبادرة ” الفن شرقي ” لتزيين المنازل الشعبية

نايف السالم(صدى):

دشنت الفنانة التشكيلية مضاوي الباز، مبادرة الفن شرقي، بحي الخبر الجنوبية، لتحسين وتزيين المنازل الشعبية، برسوم الفن الجرافيتي، وذلك في عمل فني يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

جاء ذلك بمشاركة 20 فنانًا وفنانة من محترفي الرسم الجرافيتي، بمختلف مناطق المملكة.

وقالت ” الباز ” ، أن المبادرة واجهت بعض الصعوبات نظرًا لأن الحي مزدحمًا بالسكان، متمنية أن تعمم الفكرة على بقية مناطق المملكة، ليصبح الفن التشكيلي أحد معالم الجمال بالمنطقة، وبصمة واضحة لدعم طاقات الشباب وإتاحة الفرصة أمام مواهبهم.

وأشارت الفنانة التشكيلية، إلى أن المبادرة التي اختتمت فعاليتها في 25 فبراير الماضي، تعني بتجميل المباني القديمة في الأحياء الشعبية، لنشر هذه الثقافة، وتحويل الأحياء الشعبية إلى أماكن جذب سياحية، الأمر الذي يساهم في تطوير واجهات مساكن الأسر ذات الدخل المحدود.

يشار إلى أن المبادرة جاءت برعاية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي، حرم أمير المنطقة الشرقية، والتي حرصت على دعم الفنانين التشكيليين، وتسهيل كافة العقبات التي واجهت المبادرة.