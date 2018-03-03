سيميوني يواجه البرسا بتشكيلة إشبيلية لانتزاع الفوز في الكامب نو

طلال الغامدي(صدى):

قالت مصادر، إن دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، يفكر في خوض مباراة برشلونة، بالتشكيل الذي خاض به مواجهة إشبيلية الأخيرة والتي انتهت بفوز فريقه بخماسية مقابل هدفين.

وكان وسط الملعب في مباراة إشبيلية مكون من ساؤول وغابي فرنانديز وتوماس بارتي وكوكي ريسوركسيون.

وشهدت التشكيلة أمام إشبيلية تواجد كل من الحارس يان أوبلاك، والمدافعون شيمي فرساليكو وخوسيه ماريا خيمينيز ودييغو غودين وفيليبي لويس، ورباعي الوسط، والمهاجمان أنطوان غريزمان ودييغو كوستا.