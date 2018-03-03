بالفيديو.. هند صبري ترقص برفقة وليد توفيق

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الاعلامية ​بوسي شلبي​ مقطع فيديو عبر تطبيق ” انستجرام ” غنائيًا للفنان اللبناني ​وليد توفيق​، وإلى جانبه الممثلة التونسية ​هند صبري​ .

وظهرت هند صبري في الفيديو وهي تغني وترقص سعيدةً مع وليد توفيق على أنغام أغنية ” تيجي نقسم القمر ” ، ونال الفيديو آلاف الاعجابات والتعليقات من قبل الجمهور الوسع.

يُشار الى أن هند صبري، شاركت مؤخرا في بطولة فيلم ” الكنز ” ، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، أحمد رزق، محمد سعد، عبدالعزيز مخيون، ومن إخراج شريف عرفة.