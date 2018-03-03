بالفيديو.. هند صبري ترقص برفقة وليد توفيق
نشرت الاعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر تطبيق ” انستجرام ” غنائيًا للفنان اللبناني وليد توفيق، وإلى جانبه الممثلة التونسية هند صبري .
وظهرت هند صبري في الفيديو وهي تغني وترقص سعيدةً مع وليد توفيق على أنغام أغنية ” تيجي نقسم القمر ” ، ونال الفيديو آلاف الاعجابات والتعليقات من قبل الجمهور الوسع.
يُشار الى أن هند صبري، شاركت مؤخرا في بطولة فيلم ” الكنز ” ، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، أحمد رزق، محمد سعد، عبدالعزيز مخيون، ومن إخراج شريف عرفة.
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