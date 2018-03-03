سفير الإمارات يزور جمعية ” إنسان ” بالرياض

سعيد العجل(صدى):

زار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض ” إنسان ”

وكان في استقباله مدير عام الجمعية الأستاذ/ صالح بن عبدالله اليوسف ، وعدد من منسوبي وأبناء الجمعية . حيث اصطحب اليوسف الضيف ومرافقيه في جولة تعريفية على إدارات وأقسام الجمعية، واطلع الشيخ شخبوط على أهداف الجمعية ورسالتها، وأبرز البرامج التي تنفذها لأبنائها، واستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها للمستفيدين ، كالتدريب والتوظيف والإسكان، وآلية تقديم النفقات، وكذلك مشاريع الجمعية المتنوعة وعلى آلية تقديم الخدمات في إنسان .

ثم اطلع الشيخ شخبوط على نماذج لأعمال أسر الجمعية المنتجة.

وفي ختام زيارته عبر الشيخ / شخبوط عن سروره بهذه الزيارة المثمرة ، مشيدا بتجربة “إنسان” الريادية في مجال رعاية الأيتام، والخدمات والبرامج التي تقدمها لأبنائها، وفق عمل مؤسسي منظم يلبي احتياجات المستفيدين ويحفظ كرامتهم بطرق عصرية.

من جهته أعرب صالح اليوسف عن شكره وتقديره للشيخ شخبوط آل نهيان على هذه الزيارة الكريمة