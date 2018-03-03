بالفيديو.. تفاصيل حفل العشاء الذي أغضب ” الجابر ” من نادي الشباب

ماجد محمد(صدى):

سرد المحلل صالح الداوود، تفاصيل حفل العشاء، الذي أغضب سامي الجابر، عندما كان الأخير مدربًا، لنادي الشباب.

وذكر ” الداود ” في برنامج ” الخيمة ” ، على قناة Ksa Sports، أن قوة الخلاف بين الجابر والشباب، بدأت في حفل عشاء، بحفر الباطن، خلال مواجهة نادي الباطن.

وقال ” داود ” : ” الجابر 45، كان يهتم بالأمور الإدارية، ويتصرف كمدير للنادي على حساب الأمور الفنية ” .

واستكمل: ” الأمور تعقدت أكثر، بعد أن سمحت إدارة نادي الشباب، لصحفي بالصعود مع اللاعبين في الطائرة، وهو الأمر الذي أثار استغراب سامي الجابر ” .

ويجدر الإشارة، إلى أن خالد المعجل، نجم الشباب والمنتخب الوطني، والمدير الإداري السابق للشباب، قد فتح النار على سامي الجابر؛ وذلك في تصريحاتٍ صحفية، وجّه فيها انتقادات لاذعة، للمدرب في طريقته الفنية وشخصيته.

وفي هذا السياق، قال ” المعجل ” : ” الشباب لم يكن مع سامي الجابر، ناديًا رياضيًّا، كان مركز استخبارات، وضع الفريق يعتمد على القيل والقال ونقل الكلام، صار اللاعب يعيش ضغوطات ويتبع أسلوب ” الجواسيس ” ، في غرفة الملابس والعيادة، إذا أردت أن تنجح مدربًا فلا بد من تهيئة الأجواء المناسبة للاعبين ” .

مستكملًا حديثه: ” اللاعبون مع سامي الجابر، أصبحوا يعيشون ضغوطًا رهيبة، وتملك منهم الخوف، لدرجة أنهم لا يستطيعون الحديث، فيما بينهم إلا بالنظرات، هذا ليس أسلوب تدريب، بل ترهيب ” .