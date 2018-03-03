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رغم الانتقادات..غوارديولا: كونتي يتمتع بقدرات خططية جيدة

رغم الانتقادات..غوارديولا: كونتي يتمتع بقدرات خططية جيدة
نواف السالم(صدى):

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن منافسه مدرب تشيلسي أنطونيو كونتي يتمتع بقدرات خططية مميزة.

وأضاف ” غوارديولا ” ، أن ” كونتي ” بما يتميز به سيترك تراثًا للكرة الإنجليزية، مؤكدًا على أنه يثق في ذلك.

وتابع: ” ربما لا يدرك الناس ما قام به أنطونيو في الدوري الإنجليزي.. فقد ابتكر طريقة هجومية بوجود 5 لاعبين في الخلف.. وحاولت الكثير من الفرق تقليد ذلك من بينها آرسنال “.

ويلتقي السيتي نظيره تشيلسي، غدًا الأحد، في إطار الدوري الإنجليزي.


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