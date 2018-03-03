” وزارة الحج ” توضح حقيقة فرض رسوم ” عمرة ” على المقيمين
أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا صحة لما تم تداوله حول توجه الوزارة فرض رسوم على معتمري الداخل من المقيمين في المملكة.
وقالت الوزارة تصريح لها إن الأمر غير صحيح جملة وتفصيلاً، داعية للرجوع لموقعها كمصدر معتمد للمعلومات التي تخص الحج والعمرة.
وكانت شائعات تم تداولها أفادت أن الوزارة تناقش فرض رسوم على معتمري الداخل من المقيمين باستثناء المقيمين في مكة المكرمة، وأن الوزارة ستنشئ مكاتب في مداخل مكة لتحصيل هذه الرسوم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43324 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل على اهل الفتن المغرضين المبغضين ,,
مرسيدس[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعين الحكومه السعوديه على الشائعات التي تسعى لتشويه سمعة القياده هذه ايران ومن غيرها
M-512[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ليش يكون في الأساس فرض رسوم!!!