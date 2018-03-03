” وزارة الحج ” توضح حقيقة فرض رسوم ” عمرة ” على المقيمين

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه لا صحة لما تم تداوله حول توجه الوزارة فرض رسوم على معتمري الداخل من المقيمين في المملكة.

وقالت الوزارة تصريح لها إن الأمر غير صحيح جملة وتفصيلاً، داعية للرجوع لموقعها كمصدر معتمد للمعلومات التي تخص الحج والعمرة.

وكانت شائعات تم تداولها أفادت أن الوزارة تناقش فرض رسوم على معتمري الداخل من المقيمين باستثناء المقيمين في مكة المكرمة، وأن الوزارة ستنشئ مكاتب في مداخل مكة لتحصيل هذه الرسوم.