الأب يؤجل الكشف عن وصيته 10 أيام بعد وفاته في ” سامحني خطيت “

نورة الشهري(صدى):

تشهد حلقات المسلسل الكويتي ” سامحني خطيت ” ، تأجيل الكشف عن وصية أب 10 أيام بعد وفاته، مما يزيد أشتعال الأحداث وتوتر العلاقات بين شاب وأخته الغير شقيقة، حيث تعرض الدراما لأول مرة حصريًا على أم بي سي 1.

ويشارك في العمل شجون، وعبد الله بوشهري، وجاسم النبهان، ومشاري البلام، سلمي سالم، محمد المسلم، مي البلوشي، عبد الله الزيد.

ويدور في المسلسل عدد من المواقف المثيرة والمشوقة، والتي تتميز بأنها إنسانية و حساسة، وتتقدم بإيقاع سريع.