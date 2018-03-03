” آل الشيخ ” يطمئن على صحة ” باهبري ” ويعده ببرنامج تأهيلي مناسب

نواف السالم(صدى):

قام تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالاطمئنان على الحالة الصحية للاعب ” هتان باهبري ” ، بعد تعرضه للإصابة بقطع في مفصل قدمه اليمنى، أثناء مشاركته في المناورة الكروية التي خاضها المنتخب، ضد نادي الاتحاد، السبت الماضي.

جاء ذلك على هامش معسكر ” الأخضر ” في محافظة جدة، ضمن تحضيراته لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وذلك في إطار متابعة واهتمام ” تركي آل الشيخ ” بالمنتخب الأول.

فيما وعد ” آل الشيخ ” اللاعب باهبري ، بأن يحظى ببرنامج تأهيلي مناسب، عقب انتهائه من فترة الراحة التي حددها له الجهاز الطبي للمنتخب لمدة 3 أسابيع، وذلك ليكون جميع اللاعبين الذين يحتاجهم المنتخب الوطني، في على أتم استعداد للمونديال العالمي القادم.