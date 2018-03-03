تسريب فكرة برنامج المقالب الجديد لرامز جلال

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مقربة للفنان المصري رامز جلال في تصريحات إعلامية ، عن تسريب فكرة برنامج المقالب الجديد لرامز الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وأكد ان الفكرة تدور حول استقطاب النجوم لمدينة موسكو بروسيا، وذلك بحجة مشاهدة التجهيزات لكأس العالم. ولكنهم، وأثناء تواجدهم هناك تعرضوا لأزمة كبيرة، بحيث تتوقف السيارة التي يركبونها في إحدى المناطق الجليدية، ليظهر لهم دبّ أبيض ضخم يهاجمهم بشراسة. إلا أنّه حتى الآن، لم يستقر جلال على الفكرة وملامحها بشكل كامل.