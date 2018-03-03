ضبط مركبة ملغمة بـ 981 كرز سجائر في طريقها للمملكة

عادل الحربي(صدى):

تمكن رجال جمارك ” النويصيب ” ، من ضبط مركبة رباعية ملغمة بـ981 كرز سجائر، كانت في طريقها الى المملكة، وذلك وفقًا لما ورد للمستشار جمال الجلاوي، مدير عام الإدارة العامة للجمارك.

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وأشار بلال الخميس، عضو لجنة الاعلام الجمركي، ومساعد مراقب جمارك النويصيب، إلى أن المدير العام للجمارك، قام بإبلاغ مراقب جمارك النويصيب محمد عبد الرحمن، بقائمة تضم عدداً من المركبات ستهرب بداخلها سجائر، وعليه تم تعميم أوصاف المركبات على عموم المفتشين.

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ولفت ” الخميس ” ، إلى وصول المركبة الرباعية المبلغ عنها في القائمة الواردة، من قبل المدير العام، ليتم إخضاعها للتفتيش، حيث تبين أن كافة أرجاءها ” سقف وكشنات وأبواب ومقاعد وإطارات احتياطية ” متخمة بسجائر، فيما اتضح أنها تبلغ 981 كروز سجائر.

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فيما أكد ” الخميس ” ، التزام جميع مفتشي جمارك النويصيب، بتفتيش كافة المركبات القادمة والمغادرة، للتأكد من عدم تهويب ممنوعات فيها.

يشار إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المضبوطات، ومصادرتها، تمهيداً لبيعها في مزاد علني، حسب ما نص عليه القانون.