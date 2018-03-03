” كوبر ” يفاضل بين لاعبين للانضمام إلى المنتخب المصري

نواف السالم(صدى):

فضل المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر ضم لاعب الأهلي أيمن أشرف على حساب لاعب المصري البورسعيجي محمد حمدي.

وقالت مصادر إن كوبر يرى أن أيمن أشرف لاعب الأعلي تألق الفترة الماضية؛ لذلك منحه الأولوية في الانضمام لمنتخب الفراعنة في مارس.

وكان ” أشرف ” انضم للمنتخب في عدد من المرات؛ لذلك يعلم ” كوبر ” أسلوبه جيدًا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين أمام البرتغال واليونان في مارس الجاري؛ استعدادا للمونديال.

ووقع الأخضر في المجموعة ذاتها التي وقع بها المنتخب المصري في مونديال 2018، والتي تضم أورغواي وروسيا.