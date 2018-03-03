بالفيديو.. أحلام تتغزل في حب زوجها ورد صادم للأخير

نورة الشهري(صدى):

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام ، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو وهي تتغزل في حب زوجها القطري مبارك الهاجري .

وظهرت أحلام بالفيديو وهي برفقة زوجها مبارك الهاجري، وسألته ” هل تحبني؟ ” وطلبت منه أن يرد على سؤالها أمام الجمهور.

مبارك الهاجري رد بخجل على طلب زوجته حيث قال: ” خلاص.. اتضايق ” .

يذكر أن أحلام تطل على جمهورها اسبوعياً ببرنامج “ذا فويس” الذي تشارك في لجنة تحكيمه الى جانب إليسا ومحمد حماقي وعاصي الحلاني.