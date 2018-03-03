بالفيديو.. أحلام تتغزل في حب زوجها ورد صادم للأخير
شاركت الفنانة الإماراتية أحلام ، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو وهي تتغزل في حب زوجها القطري مبارك الهاجري .
وظهرت أحلام بالفيديو وهي برفقة زوجها مبارك الهاجري، وسألته ” هل تحبني؟ ” وطلبت منه أن يرد على سؤالها أمام الجمهور.
مبارك الهاجري رد بخجل على طلب زوجته حيث قال: ” خلاص.. اتضايق ” .
يذكر أن أحلام تطل على جمهورها اسبوعياً ببرنامج “ذا فويس” الذي تشارك في لجنة تحكيمه الى جانب إليسا ومحمد حماقي وعاصي الحلاني.
قوقاز[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
يمكن مسويه سحر وشعودة للرجال ولا دا الوجه من ياخدو
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27130 ] نشر منذ 2 ساعتين
تنحب المرأه لمالها ولجمالها وأخلاقها وتواضعها
بس أنتي ياأحلام
تنحبين لوجه الله تعالى
مافيكي شي ينحب
لكن الصدقه واجبه على كل مسلم😉
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6698 ] نشر منذ 2 ساعتين
احلى ما فيه احلام انها قاهرة ملايييين وصدقت يوم قالت مقهووورييين 😊😊👍🏻👍🏻
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25643 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 3916 ] نشر منذ 2 ساعتين
كررت هذا السؤال لزوجها * أكثر من مرة في كذا فيديو *!
*
هذا وأن دل يدل على عدم الثقة * !!!
*
حيث قال: ” خلاص.. اتضايق ”*****
مرسيدس[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو تزوج عليك يا احلام كان خليتيه اسوء رجال في الدنيا ورفعتي عليه قضيه مو في محاكم الامارات في مجلس الامن وطلعتي قدام المجلس بفستانك حق الافراح هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
هههههههههههههههههه
ههههههههههههههههه
ههههههههههههههههه
بنت الاجاويد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 22 دقيقة
وانتم مالكم ومالها وش هالحسد جد عالم فاشله و شحاته تكره كل شخص مناضل و ناحج