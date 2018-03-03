الرجال يتقدمون على النساء في الإقبال على المجال الوقفي

نايف السالم(صدى):

كشف تقرير اقتصاديات الوقف الممول من لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية، عن ضعف نسبة النساء المساهمات في المجال الوقفي.

وأوضح التقرير أن نسبة مشاركة النساء في المدينة المنورة في المجالات الوقفية ارتفعت إلى 21 % مقابل 79 % للرجال العام الماضي، أما في الدمام فقد ارتفعت نسبة مشاركة النساء بنسبة طفيفة بلغت 26.1 % مقابل 73.9 % للرجال العام الماضي.

وترجع أسباب تدني إقبال النساء على المجال الوقفي إلى: تدني نسب مشاركة المرأة في القوى العاملة، ومعوقات عمل المرأة الشرعي والاجتماعي، و صعوبة الوصول للميادين المفتوحة للرجال فقط، والمشاكل الأسرية.

وعلى جانب أخر لفت التقرير إلى أن القطاعات الموقوفة في كل من الرياض والمدينة والدمام بين عامي 2016 و2017، تنوعت ما بين العقارات بأنواعها، والأوقاف النقدية، والأسهم والنقود، بالإضافة إلى وقف المؤسسات والشركات الأخرى.

واستحوذت العقارات على النسبة الأكبر من بين القطاعات الموقوفة، حيث بلغت نسبتها 95.7 % من إجمالي القطاعات الموقوفة في المناطق الثلاث لعام 2016.

المجال الوقفي، النساء، الرجال