الرجال يتقدمون على النساء في الإقبال على المجال الوقفي
كشف تقرير اقتصاديات الوقف الممول من لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية، عن ضعف نسبة النساء المساهمات في المجال الوقفي.
وأوضح التقرير أن نسبة مشاركة النساء في المدينة المنورة في المجالات الوقفية ارتفعت إلى 21 % مقابل 79 % للرجال العام الماضي، أما في الدمام فقد ارتفعت نسبة مشاركة النساء بنسبة طفيفة بلغت 26.1 % مقابل 73.9 % للرجال العام الماضي.
وترجع أسباب تدني إقبال النساء على المجال الوقفي إلى: تدني نسب مشاركة المرأة في القوى العاملة، ومعوقات عمل المرأة الشرعي والاجتماعي، و صعوبة الوصول للميادين المفتوحة للرجال فقط، والمشاكل الأسرية.
وعلى جانب أخر لفت التقرير إلى أن القطاعات الموقوفة في كل من الرياض والمدينة والدمام بين عامي 2016 و2017، تنوعت ما بين العقارات بأنواعها، والأوقاف النقدية، والأسهم والنقود، بالإضافة إلى وقف المؤسسات والشركات الأخرى.
واستحوذت العقارات على النسبة الأكبر من بين القطاعات الموقوفة، حيث بلغت نسبتها 95.7 % من إجمالي القطاعات الموقوفة في المناطق الثلاث لعام 2016.
المجال الوقفي، النساء، الرجال
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27130 ] نشر منذ 2 ساعتين
أغلب النساء جلد
عند الفلوس
حتى وهي موجوده تدسها
بعكسنا حن الرجاجييل
إذا طلبت واحد ميه ريال سلف
وماعنده الا ثمانين
راح يتسلف لك عشرين ريال علشان يكملها
والحريم تدق عليها خويتها
مع سلف يافلانه
تقول لا ماعندي
والدراهم ف ال👜☺️☺️☺️
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25643 ] نشر منذ 2 ساعتين
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25643 ] نشر منذ 2 ساعتين
اولا ابواب الخير كثيره غير الوقف. والشي الثاني. اغلب النساء ربات بيوت. ماعندهن دخل وبعضهن تتمنى الشي ولا تلقى ثمنه واذا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27130 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب نشوفكن عند المحطات
بكرةالنهار
لاعبت بنزين وقال لها ميه ولا ميه وخمسين ريال
انواااااااع الجلطاااات☺️☺️☺️
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 3 دقائق
الرجال متدينين اكثر من النساء
النساء لولا العادات والتقاليد وحرص المجتمع على الستر عليهن اذا ارتكبن الذنوب لوجدت سمعتهن سيئه اكثر من الرجال في المجتمع
ثانيا المرأه تهتم بالماده اكثر من الرجل وتسعى لأنفاق على نفسها بشكل اكبر من الرجل
اما الرجال تعودو يصرفون على غيرهم ولا يهتمو بأنفسهم لذلك تجد اعمال الخير عند الرجال اكثر