بالفيديو.. شاب ينفذ مقلبا مرعبا في زوجته
نفذ شاب مقلباً مرعباً في زوجته ، ما أصابها بحالة من الفزع والرعب .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يختبئ في الطين، وعندما مرت بجانبه زوجته خرج لها مما أصابها بالفزع وركضت أمامه، ولكنه ظل يركض خلفها حتى أمسك بها ووقعا في الوحل.
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Posted by Funny Videos on Friday, March 2, 2018
قوقاز[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشالله عليهم مبسوطين الله يزيدهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27130 ] نشر منذ 2 ساعتين
😂😂😂😂😂😂😉
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1768 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههه يازينهم