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بالفيديو.. شاب ينفذ مقلبا مرعبا في زوجته

بالفيديو.. شاب ينفذ مقلبا مرعبا في زوجته
متابعات(صدى):

نفذ شاب مقلباً مرعباً في زوجته ، ما أصابها بحالة من الفزع والرعب .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب وهو يختبئ في الطين، وعندما مرت بجانبه زوجته خرج لها مما أصابها بالفزع وركضت أمامه، ولكنه ظل يركض خلفها حتى أمسك بها ووقعا في الوحل.

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Posted by Funny Videos on Friday, March 2, 2018


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماشالله عليهم مبسوطين الله يزيدهم

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