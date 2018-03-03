تحذير طبي: ” مراكز آسيوية ” تسوق علاجات وهمية للعيون

علي القحطاني(صدى):

طالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، توخي الحذر من مزاعم علاج أمراض الشبكية الوراثية بالخلايا الجذعية، ببعض المراكز الطبية الأسيوية.

حيث أشار المستشفى، إلى أنه لم يتم الاعتراف بعلاج أمراض الشبكية الوراثية بالخلايا الجذعية، حيث أثبتت الدراسات والأبحاث ، تسببها في أضرار للعين، محذرًا من انتشار مثل هذه العلاجات في بعض الدول، منها الهند والصين، فعلى المريض التنبه لذلك، واستشارة الأطباء قبل الإقدام على خطوة العلاج بالخلايا الجذعية.

من جانبه، الدكتور ياسر عطية المزروعي، استشاري طب وجراحة العيون، أن كثيراً من علاجات الخلايا الجذعية قيد الدراسة والبحث، لافتًا لأنه لم يتم الإعلان رسميًا عن نتائجها، من قِبل الجهات والمنظمات الطبية المختصة.

فيما أكد ” المزروعي ” ، أن الجهات التي تزعم تحقيق نجاحات في هذا الجانب، وتروج لإعلاناتها المضللة، خصوصًا من دول آسيوية، هي جهات هدفها الربح المادي فقط، وإخضاع المرضى للتجارب.