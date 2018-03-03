تزايد حالات الإصابة بـ ” كورونا ” .. وتحذيرات من مخالطة الإبل

نايف السالم(صدى):

تصاعدت حالات الإصابة بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ” كورونا ” في المملكة، والتي تعتبر زيادة طبيعية في فترة الانتقال بين الفصول السنوية.

وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن الفيروس يشهد ذروة نشاطه حاليًا، حيث سجلت عددًا من المرافق والمنشآت الصحية بالمملكة تزايدًا في حالات الإصابة.

وأوضح أن هذه الحالات ستستمر في التزايد حتى نهاية شهر مارس الجاري، مشددًا على ضرورة تجنب مخالطة الإبل خلال هذه الفترة لكونها في فترة إفراز الفيروس الحي، وعدم الذهاب لأسواق الإبل والمسالخ بدون اتخاذ الإجراءات الوقائية.

كما أشار ” عسيري ” أن الشخص المصاب بالفيروس قد لا تظهر عليه الأعراض إذا كانت صحته جيدة، وقد ينقل الفيروس إلى المخالطين له الذين ليس لهم علاقة بالإبل، وهؤلاء قد يعانون من الأعراض الفعلية للمرض.