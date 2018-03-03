أهالي الدار البيضاء بالرياض: ” يا فرحة ماتمت “

أحمد الخبراني(صدى):

ما أن أستبشر أهالي حي الدار البيضاء بالعاصمة الرياض بتنفيذ مشروع الصرف الصحي لحيهم حينما شاهدوا لوحة المشروع معلقة على مدخل الحي والتي يتضح بها بداية تنفيذ الأعمال ١ / ١ / ٢٠١٨م والتي تمت ترسيتها على احد المقاولين الموضح معلوماته في اللوحة المعلقة .

وقد عمة الفرحه سكان الحي الذين لطالما أنتظروا هذا المشروع بفارغ الصبر لقرابة الثمان سنوات ،ولكن هذا الفرحة لم تطل طويلاً فقد مضى على تاريخ تنفيذ المشروع قرابة الشهرين ولَم يبداء المقاول بعد في تنفيذ أي شيء من المشروع ، وقد أستغرب أهالي الحي من المسئولين في شركة المياة الوطنية التي تشرف على تنفيذ المشروع عدم الإهتمام ومراقبة المقاول الذي تأخر عن تنفيذ المشروع مطالبين كذلك المسئولين بمحاسبة المقاول في هذا التأخير الغير مشروع بحقهم فأما أن يبدء بتنفيذ المشروع أو ترسيته على مقاول أخر، فصبرهم نفذ ومنازلهم تدمرت بسبب ارتفاع منسوب المياة الجوفية والأمراض تكالبت على أطفالهم من هذه التجمعات والروائح الكريهة.

مناشدين كذلك المسئولين في الجهات المعنية بالتدخل العاجل والسريع لحل معاناتهم والبدء في تنفيذ هذا المشروع الذي أصبحاً حلماً لطالما طال أنتظاره.