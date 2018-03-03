بالصور.. وضع مسار لخدمة ” المتقاعدين ” مع المرابطين ورجال الأعمال

سالم المطيري(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم السبت، عن وضع مسار لخدمة متقاعدي المؤسسة، بالتعاون مع مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم.

وأوضحت المؤسسة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنه يتم استقبال متقاعدي المؤسسة عبر المسار الخاص بدرجة رجالة الأعمال والجنود المرابطين على الحد الجنوبي.

وبعد إقرار هذا المسار الجديد أصبحت ” التقاعد ” أول جهة تحصل على هذه الميزة؛ الأمر الذي حظي بإشادة كبيرة من متقاعدي المؤسسة.

ومن جانبه اعتمد المطار الخدمة الجديدة، وجهزت إدارة المطار مسار رجال الأعمال والعسكريين المرابطين بملصقات ترحب باستقبال المتقاعدين.