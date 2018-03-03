هروب فتيات من ” ضيافة جدة ” مجددا.. وناشطة اجتماعية توضح الأسباب
في مشهد متكرر، هربت فتاتان، من نزيلات، دار الضيافة للفتيات بجدة، أمس الجمعة، مما أدى إلى مطالبات الأهالي بمعرفة ةالسبب وراء تكرار مشهد الهروب.
وفي هذا السياق، أوضحت الناشطة الاجتماعية روضة اليوسف ، أن هناك عدة عوامل تسببت في تكرار مشهد الهروب، من بينها الإهمال وعدم احتواء الفتيات، والتعامل الفوقي من بعض العاملات، بالإضافة إلى فرض الزواج على بعض الحالات.
ولفتت إلى أن دار الضيافة تحتاج إلى موظفات مؤهلات، والحالات تحتاج إلى تعامل إنساني.
وتابعت:” هناك يُفرض عليهن أشياء من سحب جوالاتهن، وعدم أعطائهم الثقة”، مطالبة أن يتجاوب الوزير معهن، ويستمع لهن شخصياً؛ لمعرفة مكامن الخلل في الدار بعد تكرار الهروب منها.
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 8292 ] نشر منذ 3 ساعات
الموضوع فيه إن🤔!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27130 ] نشر منذ 3 ساعات
سبق وتناقشت مع الأخت روضة
بهذا الموضوع باالذات
فعلأ والله مشكلة
يعني النزيلات تدخل متى ماتبي وتطلع متى ماتبي
على كيفهم الشغله🤔
ابوبدر[ عدد التعليقات: 268 ] نشر منذ 1 ساعة
فيه بنات هربن من اهلهن لاسباب تافهه فلا تستغربون يهربون من دار الرعاية . اهلك وان تهلك.