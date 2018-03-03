هروب فتيات من ” ضيافة جدة ” مجددا.. وناشطة اجتماعية توضح الأسباب

نايف السالم(صدى):

في مشهد متكرر، هربت فتاتان، من نزيلات، دار الضيافة للفتيات بجدة، أمس الجمعة، مما أدى إلى مطالبات الأهالي بمعرفة ةالسبب وراء تكرار مشهد الهروب.

وفي هذا السياق، أوضحت الناشطة الاجتماعية روضة اليوسف ، أن هناك عدة عوامل تسببت في تكرار مشهد الهروب، من بينها الإهمال وعدم احتواء الفتيات، والتعامل الفوقي من بعض العاملات، بالإضافة إلى فرض الزواج على بعض الحالات.

ولفتت إلى أن دار الضيافة تحتاج إلى موظفات مؤهلات، والحالات تحتاج إلى تعامل إنساني.

وتابعت:” هناك يُفرض عليهن أشياء من سحب جوالاتهن، وعدم أعطائهم الثقة”، مطالبة أن يتجاوب الوزير معهن، ويستمع لهن شخصياً؛ لمعرفة مكامن الخلل في الدار بعد تكرار الهروب منها.