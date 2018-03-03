في أولى جولاته.. ” القويحص ” يتفقد تقاطعات مكة والدائري الرابع

نايف السالم(صدى):

قام أمين العاصمة المقدسة الجديد المهندس محمد بن عبدالله القويحص، صباح اليوم السبت، بجولة ميدانية على الطريق الدائري الرابع وتقاطعات مكة المكرمة، في جولة الأولى من نوعها منذ تعيينه.

واطلع ” القويحص ” خلال الجولة على سير الأعمال المنفذة، ونسبة الإنجاز والمراحل في مشاريع الطريق الدائري الرابع، كما وقف على عدد من التقاطعات الرئيسة المنفذة ضمن مشروع الطريق والجسور وطرق الخدمات.

ووجه بضرورة تسريع العمل لإنجاز المراحل المتبقية من مشروع الطريق، الذي يعد أحد أهم الطرق بمكة المكرمة؛ وذلك نظرًا لما سيسهم به في تسهيل الحركة المرورية خاصةً أوقات المواسم.