بعد فوزه على ” أحد ” .. جماهير الاتفاق تشيد بأداء ” بن يوسف “

طلال الغامدي(صدى):

أشادت جماهير ” فارس الدهناء ” ، بأداء فخر الدين بن يوسف، مهاجم الاتفاق، وذلك بعد تمكن فريقه من الفوز على فريق أحد ” 3-2 ” ، مساء أمس الجمعة.

جاءت المباراة بين الاتفاق و أحد، أمس، باستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من دوري المحترفين.

حيث أحرز ” بن يوسف ” هدفًا في مرمى ” أحد ” ، بالإضافة لمشاركته في صنع هدف آخر، ليستعيد مستواه الرائع الذي كان عليه من قبل، عندما كان لاعبًا في صفوف ” الصفاقصي التونسي ” .

فيما أبدت جماهير الاتفاق سعادة كبيرة، بسبب إحرازه هدفين وصناعة مثلهما، خلال ثلاث مباريات، مع فريقه.