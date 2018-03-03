وقفة احتجاجية ضد إرهاب قطر وتركيا أمام الأمم المتحدة بجنيف

جنيف(صدى):

نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا بالتعاون مع المركز الكردي للدراسات، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، أمس الجمعة، ضد قطر وتركيا.

وندد المشاركون في الوقفة بالتجاوزات التي تمارسها تركيا وحليفتها قطر في دعم ورعاية الجماعات الإرهابية وانتهاك حقوق الإنسان في المنطقة، مبديين اعتراضهم على التدخل التركي في مدينة عفرين السورية واستهداف المدنيين ما يعد اختراقًا للمعاهدات الدولية.

كما تطرق المشاركون للدور القطري الذي يساهم في زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة، مؤكدين أن وسائل الإعلام القطرية تعمل ليلًا ونهارًا على نشر الكراهية وتبرير الأفعال الشنيعة التي تقترفها الجماعات الإرهابية الممولة من الدوحة وتركيا.

وأكدوا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإيقاف هذه التجاوزات التي تعد وصمة عار على جبين الإنسانية، منددين بالسياسة الممنهجة التي تمارسها قطر بحق شعوب المنطقة.