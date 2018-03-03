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فيديو إباحي لفنانة عربية يثير غضب المتابعين

فيديو إباحي لفنانة عربية يثير غضب المتابعين
نورة الشهري (صدى):

أثارت فنانة جزائرية موجة من الغضب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما نشرت فيديو وصفه المتابعون بالإباجي وطالبوا بمعاقبتها على ما أقدمت عليه.

حيث ظهرت الفنانة الجزائرية ​نسرين كروفات​ في الفيديو وهي تقبل شاباً وبأوضاع حميمة غير لائقة.

وظالب عدد من المتابعين من القضاء الجزائري أن يتحرك بعد هذه الفضيحة التي تمس القيم والأخلاق، وأعتبروا ان ما أقدمت عليه كروفات يعد جريمة إخلاقية.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 3 ساعات

المشكله قبيحه وحشه كأنها رجال مقلوب فديو إباحي للقروللقرود

[ عدد التعليقات: 6698 ] نشر منذ 2 ساعتين

ترا عندهم الاباحية عادي البلد مليانة من البارات والمراقص والخمور جت على هذي

[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 2 ساعتين

الفن مشتنقع عفن..

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