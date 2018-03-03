جماهير الأرسنال تقاطع مباريات فريقها وترفع شعار ” أرحل يا فينغر “

نواف السالم(صدى):

يبدو أن جماهير الأرسنال قررت أن تعاقب الفريق، وتبتعد عن المدرجات بعد الهزائم المتتالية والمخيبة للآمال.

وكان الأرسنال تلقى 3 أهداف في المباراة التي أقيمت أمام مانشستر سيتي في إطار الدوري الإنجليزي، مما أشعل غضب الجماهير.

وكانت الجماهير طالبت بالإطاحة بأرسين فينغر؛ إثر تراجع أداؤه مع الفريق؛ لذلك بات عدد الحضور الجماهيري في المباريات منخفضًا عن الفترات السابقة؛ حتى تتم إقالة فينغر.

وامتلأ استاد الإمارات بلافتات ” أرحل يا فينغر ” ، مع فشل الأرسنال في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي منذ 14 عامًا.