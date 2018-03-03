اعتقال 10 أولياء أمور بتهمة السماح لأبنائهم القصر بالقيادة
صرحت الشرطة المحلية في الهند، أن تم إيداع أولياء أمور 10 مراهقين بالسجن، ليوم واحد، على خلفية السماح لأبنائهم القصر بالقيادة.
ووفقًا لما ذكرته بعض الوسائل الإعلامية، فإنه تم سجن 35 شخصًا، خلال الشهر الفائت بتهمة ” قيادة قاصر ” .
وفي هذا السياق، أوضحت الشرطة المحلية، في ولاية ” حيدر أباد ” ، أنها بدأت تتخذ هذه الإجراءات؛ لتحذير وتثقيف الأهالي، الذين يتركون أطفالهم يقودون السيارات الآلية.
ومن جانبه، قال خبير السلامة المرورية، فينود كانومالا، أن يؤدى الاستمرار، بتطبيق هذه الإجراءات، بإحداث تغيير كبير في ثقافة البالغين والقاصرين أيضًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43324 ] نشر منذ 3 ساعات
ممتاز ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27130 ] نشر منذ 3 ساعات
هذي الأنظمة الصحيحة
وهذا الي أتكلم عنه دايم
جيبو شيبانهم وأرزعوهم فاالتوقيف
علشان يهجد دلوع الماما والبابا😐
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6698 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض العيال وهو قاصر عاق والدين ويسوي نفسه رجال بسبب الشلة الفاسدة اللي معه انا مع معاقبة الابن اذا هو عاق لوالديه ولا يسمع كلامهم
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1768 ] نشر منذ 1 ساعة
ياما شفت والله عمره ١٢سنه يالله يشوف الطريق وأمه بجنبه شي يخوف والله ويرجع ورا ولا هامه شي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25643 ] نشر منذ 58 دقيقة
طيب