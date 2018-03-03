اعتقال 10 أولياء أمور بتهمة السماح لأبنائهم القصر بالقيادة

نيودلهي(صدى):

صرحت الشرطة المحلية في الهند، أن تم إيداع أولياء أمور 10 مراهقين بالسجن، ليوم واحد، على خلفية السماح لأبنائهم القصر بالقيادة.

ووفقًا لما ذكرته بعض الوسائل الإعلامية، فإنه تم سجن 35 شخصًا، خلال الشهر الفائت بتهمة ” قيادة قاصر ” .

وفي هذا السياق، أوضحت الشرطة المحلية، في ولاية ” حيدر أباد ” ، أنها بدأت تتخذ هذه الإجراءات؛ لتحذير وتثقيف الأهالي، الذين يتركون أطفالهم يقودون السيارات الآلية.

ومن جانبه، قال خبير السلامة المرورية، فينود كانومالا، أن يؤدى الاستمرار، بتطبيق هذه الإجراءات، بإحداث تغيير كبير في ثقافة البالغين والقاصرين أيضًا.