متضررو ” العقاري ” بالقصيم يطالبون بتنفيذ الأحكام النهائية لصالحهم

سالم المطيري(صدى):

اشتكى عدد من متضرري الصندوق العقاري في القصيم، من عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لهم والقاضية بتسليمهم قروضهم من رأس مال الصندوق في فبراير الماضي.

وطالب المتضررون إمارة القصيم بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لهم، حيث أكد المتحدث باسم المتضريين أحمد علي القحطاني أن فرع الصندوق العقاري في بريدة رفض تسليم المتضررين أوراقهم وصكوك عقاراتهم ونماذج الصندوق التي يتطلبها لاستلام القرض، بحجة أنه ينتظر رأي الإدارة القانونية في الحكم.

وكانت محكمة بريدة الإدارية أصدرت في الـ19 من فبراير الماضي، حكمًا يلزم الصندوق العقاري بتمويل 70 مقترضًا من رأسماله وإلغاء قراره بتحويلهم للبنوك التجارية، وأصبح الحكم قطعي التنفيذ لصالح المتضررين لعدم استئناف الصندوق.