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مدرب الهلال يوضح تأثير الأهلي على مباراة الزعيم

مدرب الهلال يوضح تأثير الأهلي على مباراة الزعيم
طلال الغامدي(صدى):

قال مدرب الهلال المؤقت براون، إنه سعيد بالانتصار الذي حققه الزعيم أمام الفيصلي في إطار الجولة الـ23 من دوري المحترفين.

وأشاد براون بلاعبيه والأداء خلال المباراة، خاصة الشوط الأول، مشيرًا إلى أن الشوط الثاني شهد تراجع في الأداء؛ نظرًا لما يعانيه اللاعبين من إرهاق.

وعلى جانب أخر، أوضح أن فوز الأهلي بخماسية على التعاون، أسفر عنه شعور لاعبي الهلال بالضغط، مشددًا على أنه سيقود الزعيم لتحقيق مستوى أفضل ومواصلة السعي لاقتناص الصدارة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 ساعات

الأهلي فقد الدوري من بعد مباراته مع الهلال وأكدها في المباراة التي تليها بتعادله مع أحد في الدور الأول ..
عموما البطل هو الهلال وبفارق ( نقطة وحيدة عن الأهلي ).. متى يتعلم الملكي من أخطائه ؟؟!!!

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