تدريب 12 فتاة من الجامعات السعودية على صناعة الأسلحة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شركة ” بي إيه إي سيستمز ” البريطانية، عن بدء استقطاب أعداد من طلبة الجامعات في السعودية للعمل في صناعة الأسلحة والمعدات الحربية.

وأوضحت الشركة أن تم البدء في تدريب 12 فتاة من الجامعات السعودية للعمل في هذا القطاع، مؤكده أنها تعمل مع عدد من الجامعات السعودية لجذب الطلبة المتميزين للعمل كمتدربين في تصنيع الأسلحة.

وأضافت أنها تقدم لهم البرامج التدريبية كفرصة تطويرية لهم، حيث تتطلع الشركة لتوسيع التعاون مع الشركات السعودية المتخصصة، ودعم القطاع الصناعي في المملكة.

ومن جانبه أشاد المهندس خالد العتيبي نائب رئيس الشركة للتصنيع، بحرص ” إيه سيستمز ” على مد جسور التعاون مع القطاع الصناعي المحلي، حيث تربطها شراكات مختلفة مع عدد من الشركات الصناعية السعودية، أثمرت عن تصنيع أكثر من ثلاثة آلاف قطعة محليًا، وتسعى لمضاعفة هذا العدد خلال السنوات القليلة المقبلة.