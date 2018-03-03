بالفيديو.. سيدة ضخمة تحاول إغراق زميلتها في صالون تجميل

واشنطن(صدى):

نشبت معركة عنيفة بين إمرأة أمريكية ضخمة وزميلتها داخل صالون تجميل ، بسبب خلاف سابق بينهما .

ظهر في مقطع فيديو متداول لقطات للحادث المروع، وظهرت سيدة ضخمة تلكم بشراسة زميلتها حتى تغلبت عليها وأسقطتها على الأرض، ولم تكتف بذلك فحسب، بل حاولت إغراق وجه السيدة حجما في ماء يستخدم لتنظيف الأرجل .

ويمكن سماع صرخات الموجودين بعدما رفضت السيدة الضخمة إفلات ضحيتها .

https://www.liveleak.com/view?i=fb9_1519968198