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بالفيديو.. سيدة ضخمة تحاول إغراق زميلتها في صالون تجميل

بالفيديو.. سيدة ضخمة تحاول إغراق زميلتها في صالون تجميل
واشنطن(صدى):

نشبت معركة عنيفة بين إمرأة أمريكية ضخمة وزميلتها داخل صالون تجميل ، بسبب خلاف سابق بينهما .

ظهر في مقطع فيديو متداول لقطات للحادث المروع، وظهرت سيدة ضخمة تلكم بشراسة زميلتها حتى تغلبت عليها وأسقطتها على الأرض، ولم تكتف بذلك فحسب، بل حاولت إغراق وجه السيدة حجما في ماء يستخدم لتنظيف الأرجل .

ويمكن سماع صرخات الموجودين بعدما رفضت السيدة الضخمة إفلات ضحيتها .

https://www.liveleak.com/view?i=fb9_1519968198

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43324 ] نشر منذ 3 ساعات

إرهابيون ملاعين جدف ,,

,, الإرهاب عندهم لايقتصر على الرجال والشباب ، بل حتى النساء والأطفال ,,

,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين

فعلا الإسلام نعمه مافي أحد يفك الاشتباك ويفك المسكينه مثل الرمان

[ عدد التعليقات: 1768 ] نشر منذ 1 ساعة

ياويل حالي ههههههههه

[ عدد التعليقات: 25643 ] نشر منذ 52 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

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