بالفيديو.. سيدة ضخمة تحاول إغراق زميلتها في صالون تجميل
نشبت معركة عنيفة بين إمرأة أمريكية ضخمة وزميلتها داخل صالون تجميل ، بسبب خلاف سابق بينهما .
ظهر في مقطع فيديو متداول لقطات للحادث المروع، وظهرت سيدة ضخمة تلكم بشراسة زميلتها حتى تغلبت عليها وأسقطتها على الأرض، ولم تكتف بذلك فحسب، بل حاولت إغراق وجه السيدة حجما في ماء يستخدم لتنظيف الأرجل .
ويمكن سماع صرخات الموجودين بعدما رفضت السيدة الضخمة إفلات ضحيتها .
https://www.liveleak.com/view?i=fb9_1519968198
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43324 ] نشر منذ 3 ساعات
إرهابيون ملاعين جدف ,,
,, الإرهاب عندهم لايقتصر على الرجال والشباب ، بل حتى النساء والأطفال ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27130 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه ههههههه😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7553 ] نشر منذ 3 ساعات
اووو😈😁😂
قوقاز[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا الإسلام نعمه مافي أحد يفك الاشتباك ويفك المسكينه مثل الرمان
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1768 ] نشر منذ 1 ساعة
ياويل حالي ههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25643 ] نشر منذ 52 دقيقة
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