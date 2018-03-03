مدرب إنتر ميلان يكشف موقف إيكاردي من المشاركة في ديربي الغضب

نواف السالم(صدى):

كشف الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، اليوم السبت، عن عودة لاعبه ماورو إيكاردي، مؤكدًا على جاهزيته للمشاركة في ديربي غدًا الأحد، أمام ميلان، في إطار الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي.

وغرد سباليتي عبر حساب الإنتر الرسمي، على ” تويتر ” قائلًا : ” ماورو جاهز لخوض المباراة .. إيكاردي ينقل مشاعر خاصة للاعبين الذين يمتلكون جوهر وشخصية كبيرة “.

وتابع: ” نحن نعلم أن ميلان فريق قوي.. وأنهم سيعودوا إلى ميلان الذي كنا نتوقع جميعاً أن نراه، سنخوض المباراة بنفس القدر من الجودة التي يمتلكوها “.

واختتم حديثه: ” سأطلب من اللاعبين إظهار الوجه الذي لا يرحم من الآن فصاعداً، وإذا كنا نفكر كثيراً في ما سيأتي لاحقاً، فسنغفل عن الحاضر، هذه المباراة ستحدد مستقبلنا “.