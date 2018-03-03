فيديو مروع لفتاة تسقط من الدور الـ 14 بسبب الفروض المدرسية
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة للحظة سقوط تلميذة من الطابق الرابع عشر، في مقاطعة فوجيان الصينية.
وكانت قررت التلميذة البالغة من العمر 12 عاما، رمي نفسها من ارتفاع أكثر من أربعين مترا، بسبب عدم إنجازها الواجبات والفروض المدرسية، إلا أن المسعفين استطاعوا إنقاذ حياة الطفلة من خلال نفخ وسادة الإنقاذ، وتم نقلها إلى المستشفى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43324 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان من انجاها ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27130 ] نشر منذ 3 ساعات
ليتهم خلوها تموت
خل زحمةالعالم تخف شوي😐