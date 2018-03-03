فيديو مروع لفتاة تسقط من الدور الـ 14 بسبب الفروض المدرسية

بكين(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مروعة للحظة سقوط تلميذة من الطابق الرابع عشر، في مقاطعة فوجيان الصينية.

وكانت قررت التلميذة البالغة من العمر 12 عاما، رمي نفسها من ارتفاع أكثر من أربعين مترا، بسبب عدم إنجازها الواجبات والفروض المدرسية، إلا أن المسعفين استطاعوا إنقاذ حياة الطفلة من خلال نفخ وسادة الإنقاذ، وتم نقلها إلى المستشفى.