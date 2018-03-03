مفاجأة غير متوقعة..مواطن يعثر على كنز من الألماس في منزل استأجره

كانبرا(صدى):

لم يكن يتوقع المواطن الاسترالي، عند انتقاله من منزله إلى منزل أخر، أن يجد كنزًا كبيرًا يعوضه عن تكاليف الانتقال.

وقالت مصادر إن مواطن استرالي وجد كنز من الألماس في منزل استأجره وانتقل ليعيش فيه بدلاً من مسكنه القديم.

وأضافت أنه تم العثور على الألماس في المنزل عند تنظيفه، وأشارت الشرطة الاسترالية إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن الألماس كان مخبأ في المنزل منذ أكثر من عقد من الزمن.

وفي هذا السياق قال الضابط راسيل باركر إن من المتوقع أن يكون شخص ما ترك الحجارة الثمينة في المنزل مع بداية الألفية الجديدة، مضيفًا أنه لم يكن بالإمكان اكتشاف هذا الكنز من الألماس، لولا التنظيف الذي خضع له المنزل.