بالفيديو.. فيل يقتحم مدرسة بحثا عن الطعام

متابعات(صدى):

شهدت مدرسة كانتين في ماليزيا ، حالة من الذعر والقلق بين الطلاب والعاملين بالمدرسة عقب اقتحام فيل جائع لها بحثا عن الطعام.

حيث التقط أحد الطلاب مقطع فيديو ظهر به الفيل وهو يتجول داخل المدرسة، باحثا عن الطعام حتى وصل إلى مقصف المدرسة.

وأكدت الشرطة الماليزية ، أن قطيعا من الفيلة انتشر مؤخرا بالمنطقة وأصبح يسيء التصرف بأماكن وجود البشر.