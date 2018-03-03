بالفيديو.. فيل يقتحم مدرسة بحثا عن الطعام
شهدت مدرسة كانتين في ماليزيا ، حالة من الذعر والقلق بين الطلاب والعاملين بالمدرسة عقب اقتحام فيل جائع لها بحثا عن الطعام.
حيث التقط أحد الطلاب مقطع فيديو ظهر به الفيل وهو يتجول داخل المدرسة، باحثا عن الطعام حتى وصل إلى مقصف المدرسة.
وأكدت الشرطة الماليزية ، أن قطيعا من الفيلة انتشر مؤخرا بالمنطقة وأصبح يسيء التصرف بأماكن وجود البشر.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27130 ] نشر منذ 3 ساعات
الجوع كافر
أحيان أقعد أفكر باالحيوانات هذي
اشلون تاكل وتشرب في ذا الشموس
خصوصآ مع أقفال الحاويات بأغطية
أنقطعت أرزاقها
بس ربك ماينسى أحد🤔
M-512[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 18 دقيقة
ياااه اموووت على الفيل وخاصة الصغنون اموت عليه يهبل كيوت